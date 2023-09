Skyderi tæt på gymnasium - rektor maner til ro

Rektor på Tornbjerg Gymnasium Brian Linke er ikke synderligt bekymret, efter der tirsdag eftermiddag var et formodet bandeskyderi tæt på gymnasiet.

Politiet har dog informeret Brian Linke om, at det efter politiets vurdering intet har at gøre med gymnasiet, men at det er tilfældigt, at episoden har fundet sted der.



- Jeg ringede til politiet i aftes, og de bekræftede, at det ikke har noget med gymnasiet at gøre. Derfor skrev jeg ud til ansatte og elever, at vi møder i skole som normalt, siger Brian Linke til TV2 Fyn og fortsætter:

- Elever og ansatte taler naturligvis om det, men det er ikke noget vi fra officiel hånd taler med hverken lærere eller elever om.