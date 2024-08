Søndag eftermiddag udviklede en diskussion imellem to personer sig heftigt i et boligkvarter i Odense. Det endte med at de to personer slog ud efter hinanden med havestole.

Fyns Politi blev tilkaldt, og de to personer er nu begge sigtede for at have indladt sig i slagsmål med hinanden. Optrinnet fandt sted på Otte Ruds Vej i Odense SØ. Politiet fik meldingen klokken 14:44. Det fremgår af døgnrapporten fra Fyns Politi.

Der var ingen, der kom til skade ved optrinnet.