Slagsmål i nattelivet: 42-årig fik stiksår i ansigtet

Et slagsmål i Vestergade resulterede natten til lørdag i flere stiksår i ansigtet på en 42-årig mand fra Østfyn.

Fyns Politi fik kort efter midnat en melding om, at der var slagsmål foran caféen Cuckoo's Nest i det centrale Odense. Da politiet ankom var slåskampen brudt op.

- Patruljen ser en person, som bløder fra flere sår i ansigtet, og de kan så konstatere, at det er stiksår, som muligvis stammer fra en kniv, fortæller Milan Holck Nielsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

En 37-årig mand, der var i besiddelse af en kniv, blev anholdt på stedet og er lørdag formiddag ved at blive afhørt.

Den anholdte bliver ikke fremstillet i grundlovsforhør, men bliver sigtet for kvalificeret vold efter straffelovens paragraf 245, oplyser vagtchefen.

- Det er ikke vurderet, at det er gjort for at slå personen ihjel, siger Milan Holck Nielsen.

Strafferammen for kvalificeret vold er op til seks års fængsel.