Slap for udvisning fem gange - nu lander sagen på ministerens bord

Lederen af den somaliske gadebande 9hunna, Osman Ali Osman, der gentagne gange er sluppet for at blive udvist af landet, færdes frit i Odenses gader. Han undgik en potentiel udvisning af landet, da han meldte sig syg under fire retsdage i Østre Landsret.

- Det er fuldstændig sindssygt, siger retsordfører Mai Mercado (K), der er utryg over, at ankesagen først kan køre i 2025 eller måske først 2026 på grund af travlhed i landsretten.

Hvad vil du gøre ved det?

- Jeg vil spørge justitsministeren, om der er mulighed for at køre ankesagen ved et af de andre ankesteder end Odense. Det er sådan, at Østre Landsret, hvor Fyn hører under, har fire bitingssteder, og det kunne være på et af de andre, man kan afvikle sagen, hvis det er mindre ventetid, siger det fynskvalgte folketingsmedlem Mai Mercado.