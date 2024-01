Sløset supermarked får sur smiley og temmelig stor bøde

En anonym henvendelse fik Fødevarestyrelsen til at slå et smut forbi Rema 1000 på Rugårdsvej i Odense. Her fandt de noget mælkepulvererstatning til babyer, som var blevet kaldt tilbage fem dage tidligere, fordi det var sundhedsskadeligt.

Det udløste en sur smiley og en bøde på 40.000 kroner, fremgår det af butikkens seneste kontrolrapport. Heri fremgår det også, at butikken i sin egenkontrol havde noteret, at varerne var blevet fjernet, men at fejlen er opstået, fordi den pågældende medarbejder havde taget fejl af datoerne.

"Det er en beklagelig fejl, som købmanden er meget ked af – han har gennemgået sine procedure for at sikre, at det ikke kan ske igen. Der er ikke solgt noget modermælkserstatning i den periode", uddyber Jonas Schrøder, der er kommunikationschef hos Rema 1000, over for TV 2 Fyn.