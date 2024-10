Sluppet for at blive udvist fem gange - nu render farlig somalier rundt i Odenses gader

Krævede bandeleder udvist af landet

Ekstra Bladet erfarer, at bandelederen blev løsladt, kort tid efter han skulle have mødt op i Østre Landsret, hvor anklageren krævede ham smidt ud af landet.

Ifølge avisens oplysninger var han blevet så syg, at han ikke kunne deltage under de fire retsdage. Det er et mystisk sammenfald, mener krimireporteren.

- Det er meget uheldigt, at han lige præcis op til disse retsdage bliver syg, siger Bjarke Vestesen.

- Det er bemærkelsesværdigt, at han bliver rask, samme eftermiddag han bliver udskrevet fra fængsels sygeafdeling. Han er også rask nok til at blive sat på fri fod og komme tilbage til Odense, fortæller han.

Det er ikke kommet frem, hvad den 30-årige bandeleder fejlede, men ifølge Bjarke Vestesen har han været så syg, at betjentene ikke ville køre med ham fra arresten til retssalen.

Nu kan han være på fri fod længe

Selv om anklageren mener, at han skal udvises af landet, mente Retten i Odense, at han skulle slippe med en advarsel, og det er det, som landsretten skulle tage stilling til over de fire retsdage. Det blev så ikke til noget.

Nu venter man så på, at landsretten igen skal tage stilling til sagen - og der kan gå rigtig lang tid. I mellemtiden er Osman Ali Osman på fri fod.

Hvordan kan det lade sig gøre?

- Han er blevet løsladt, fordi man ikke må sidde varetægtsfængslet i længere tid end den straf, man kan ventes at få. I byretten fik han halvandet år. Han har siddet varetægtsfængslet cirka i et år. Hvis han afsonede, ville han blive prøveløsladt, så rent juridisk er der ikke noget at komme efter, forklarer Bjarke Vestesen.

Ifølge Bjarke Vestesens kilder forventes sagen at blive optaget i sommeren 2025 eller måske først i 2026. Årsagen er, at landsretten har alt for mange sager.

- 9hunna-lederen kan gå på fri fod, indtil han bliver indkaldt til at skulle møde op i landsretten igen. Han kan selvfølgelig gå hen og blive syg igen, men det sker forhåbentlig ikke for den 30-årige 9hunna-leder. Han er tilbage og løsladt, og han har udstået et år af den straf på halvandet år, som han fik i byretten, siger Bjarke Vestesen.

Skal odenseanerne være nervøse?

- De seneste 11 år er han blevet idømt mere end seks års ubetinget fængsel. Det er personfarlig kriminalitet, som er begået inden for bandemiljøet, og vi har set de senere år, at det også sker i det offentlige rum. Det er dem, der bestemmer tid og sted, men som borger i Odense er der ikke nogen grund til at frygte, at man pludselig skulle løbe ind i et skyderi eller en bevidst påkørsel, vurderer Bjarke Vestesen.