Slut med mobiler i folkeskolen? I dag bliver det afgjort

Håbet for De Konservative er derudover, at når telefonerne gemmes helt væk, så vil det også være med til at sikre mere ro i klasserne.

Odense Byråd tager stilling til forslaget i dag og skal beslutte om det er noget, man ønsker at gå videre med. Konservative ønsker, at forbuddet allerede vil gælde efter sommerferien.

Forslaget om et forbud mod smartphones er en del af Konservatives samlede udspil "Folkeskole for alle", der også indeholder obligatorisk morgensang minimum én gang om ugen men "optimalt set hver morgen" samt et forslag om etablering af en akutskole for børn med grænseoverskridende adfærd som en reaktion på de mange sager beskrevet i pressen, blandt andet Agedrup Skole.