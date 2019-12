Slynget ud af bilen: To tilskadekomne efter voldsomt uheld

Et solouheld på Bladstrupvej ved Odense Nord har lørdag eftermiddag kort før klokken seks resulteret i, at to personer er kommet til skade.

- Den ene er blevet slynget ud af bilen, og den anden har været fastklemt. Han er kommet fri nu og er ved bevidsthed, siger Lars Thede, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Han kan ikke sige, hvor slemt tilredt de to personer er, men de vurderes umiddelbart til at være uden for livsfare, lyder det fra vagtchefen. Der er tale om to mænd på henholdsvis 28 og 29 år.

Begge er kørt til OUH efter ulykken.

Politi og redningsmandskab arbejder i skrivende stund stadig på stedet, og præcis hvordan ulykken er sket, kan vagtchefen endnu ikke udtale sig om.

Kun én bil har været involveret i uheldet.

Ifølge vagtchefen er der indikationer på, at for høj hastighed og alkohol har været medvirkende årsager til uheldet.

- Vi har oplysninger fra nogle vidner om, at bilen har kørt med meget høj hastighed inden ulykken, og vi har en mistanke om, at der kan være alkohol involveret.