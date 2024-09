Små cyklister tvang rådmand frem fra skjul: - Kom ud, eller vi synger

- Hvis man fordoblede antallet af cykelture i byen, så ville det se rigtig godt ud for vores klimaregnskab, men også for den by, det ville skabe, forklarede klimarådmand Tim Vermund (S) og fortsatte:

- Så er det enormt vigtigt, at vores børn og unge mennesker lærer at cykle og bliver ved med det. Hvis man ikke får tillagt sig de dårlige vaner, bliver det nemmere at holde ved de gode senere i livet.

For at hjælpe de unge mennesker med at holde fast i den slags vaner, har kommunen blandt andet indført standsningsforbud fra 7.30-8.15 foran en række af byen skoler. Det betyder, at forældre enten må aflevere på cykel eller inden 7.30.