Smadrede busskur og stjal sprut - så gav politiet et lift

Torsdag aften blev politiet tilkaldt, da en 19-årig mand fra Slagelse havde udøvet hærværk på et busskur på Otterupvej i Odense.

Da patruljen ankom løb den 19-årige rundt og stoppede bilister, som han spurgte om et lift til Odense Banegård. Så langt kom han dog ikke, for patruljen anholdt han for hærværket.

Inden de kom fra stedet, kom en medarbejder fra Rema 1000 til stedet, for at fortælle manden også havde været på besøg hos dem. Her havde han stjålet flere flasker sprut, en energidrik og noget chokolade, fremgår det af politiets døgnrapport.

Under turen til politistationen opførte den anholdte sig pænt, og patruljen indvilligede i at løslade ham på Odense Banegård, hvor han i forvejen havde ledt efter et lift til.

Efter blot ti skridt væk fra patruljen blev manden dog uregerlig igen, og råbte ukvemsord mod patruljen. Derfor blev han igen anholdt og taget med på politistationen.

Den 19-årige er nu sigtet for hærværk, butikstyveri og fornærmelig tiltale mod politiet.