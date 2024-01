Det har ikke været muligt for togproducenten Stadlers eksperter at reparere Brunneren i Odense.

Odense Letbane forventer ikke driftsændringer de kommende måneder. Til trods for, at antallet af togsæt lige nu er reduceret til 15, er det stadig muligt at opretholde 7,5 minuts drift i dagtimerne - det kræver 13 togsæt.

Brunneren ventes tilbage i drift i løbet af juni