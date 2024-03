Smæk for skillingen -spidserne krydsede klinger i EU-debat

Den 9. juni skal danskerne vælge de 15 kandidater, som skal repræsentere Danmark i Europa-parlamentet. 15 medlemmer ud af Europa-parlamentets 705 medlemmer.

Allerede mandag mødtes ni af spidskandidaterne til den første tv-transmitterede debat op til det europæiske valg, og der var smæk for skillingen blandt de tændte Europapolitikere.

Størst uenighed opstod, da talen faldt på udvidelse af EU. I sin argumentation for, at hverken Ukraine og Tyrkiet skulle optages i EU, sagde DFs spidskandidat, Anders Vistisen, at Rumænien og Bulgarien ikke var med i Schengen-samarbejdet, og det fik ham i strid modvind fra de andre kandidater, der mente, at Anders Vistisen talte mod bedre vidende.

Udover EUs udvikling handlede debatten også om, hvad EU kan gøre på klimaområdet. EU har besluttet, at udledningerne af CO2 skal være reduceret med 100 procent i 2050, men spørgsmålet er, hvordan de 27 lande i EU når det mål.

Også digitalisering og kunstig intelligens var på dagsordenen, og her stod diskussionen blandt andet om, hvorvidt EU laver for strenge reguleringer i forhold til virksomhederne, så væksten i tech-branchen sker i USA og Kina fremfor EU.