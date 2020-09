Smæk til Rahbæk Juel: Sådan ville Odense stemme, hvis der var valg i dag

Det er et øjebliksbillede lavet kort efter kulminationen på en meget betændt sag. Men ikke desto mindre er den meningsmåling, som Megafon har lavet for TV 2 Fyn, opsigtvækkende læsning, som må skabe glæde hos flere blå partier og bekymring på borgmesterkontoret i Odense.

Holder resultatet, kan Radikale Venstres Susanne Crawley ende med at blive tungen på vægtskålen.

Ved at sælge Fjernvarme Fyn går borgmesteren klart mod folkestemningen i byen, og vælgerne straffer ham prompte Jakob Risbro, samfundsredaktør, TV 2 Fyn

1.047 repræsentativt udvalgte odenseanere over 18 år er blevet spurgt, hvem de ville stemme på, hvis der var kommunalvalg i dag. Og svarene viser markante forskydninger i forhold til valget i 2017.

Kæmpe lussing til borgmesteren

Den helt store taber er Socialdemokratiet og borgmester Peter Rahbæk Juel. Partiet står til en tilbagegang fra 41,8 procent af stemmerne til 30,3 procent, hvis der var valg i dag.

Det svarer til, at cirka 13.000 odenseanere har flyttet deres kryds væk fra borgmesterpartiet, som satte sig på hele 13 ud af 29 mandater i byrådet i 2017.

Ifølge TV 2 Fyns samfundredaktør, Jakob Risbro, skyldes tilbagegangen blandt andet et par hårde uger for Peter Rahbæk Juel.

- Ved at sælge Fjernvarme Fyn går han klart mod folkestemningen i byen, og vælgerne straffer ham prompte. Derudover var der hans deltagelse et i bryllup, hvor corona-retningslinjerne ikke blev overholdt. Her blev borgmesterens dømmekraft for alvor sat på prøve hos vælgerne, siger Jakob Risbro og uddyber:

- Det er et øjebliksbillede, som er lavet kort efter borgmesterens beslutning om at sælge fjernvarmen, så der er naturligvis usikkerheder i denne måling. Men resultatet kan ikke undgå at give panderynker hos borgmesteren og i det socialdemokratiske bagland, og der venter en stor opgave i at få overbevist odenseanerne om, at salget af Fjernvarme Fyn er en god ide.

Peter Rahbæk Juel ønsker ikke at stille op til interview om Megafon-målingen, men partiets politiske ordfører, Cæcilie Crawley, erkender, at salget af Fjernvarme Fyn endnu ikke er nogen sællert.

- Det er jo et øjebliksbillede ovenpå en rigtig svær beslutning. Vi fik over 40 procent af vælgerne sidste gang, og vi ved også godt, at alt hvad vi laver, det er ikke alle vores vælgere, der er jublende begejstret for det.

Men vi tror på, at det, der binder vores vælgere sammen, er, at de tror på, at vi er dem, der er bedst til at prioritere velfærden, siger Crawley.

V og K brager frem - DF på kanten af knockout

Imens der må være bekymrede miner hos Peter Rahbæk Juel, så er målingen anderledes god læsning for de største borgerlige partier, Venstre og Konservative. Begge partier står en markant fremgang.

Venstre fra 19,2 procent til 24,6 procent og Konservative fra 8,6 procent til 13 procent.

Til gengæld viser målingen, at Dansk Folkeparti står til at fortsætte den nedtur, de oplevede i 2017. Her gik de fra 11 procent til 6,4 procent af stemmerne. Og ifølge Megafon-målingen, står DF nu kun til at få 3,6 procent af stemmerne i Odense Kommune.

- Det er opsigtsvækkende, at Venstre og Konservative går markant frem. De har dygtigt positioneret sig i sagen om fjernvarmen og er lykkedes med at gøre det til et valg mellem salget af Fjernvarme Fyn og letbanens etape to til Vollsmose, siger Jakob Risbro.

Samfundsredaktøren er dog mere bekymret for Dansk Folkeparti, som ifølge ham er blevet anonyme i odenseansk politik.

- De står med en fuldstændig ukendt kandidat, og selv på fjernvarmesagen var de for længe om at fortælle vælgerne, hvor de stod. Det siger meget, at de end ikke havde afklaret deres standpunkt, da forhandlingerne om salget blev afsluttet.

Radikale Venstre kan afgøre valget

Noget tyder på, at flere af vælgerne, som forlader Socialdemokratiet, siver til Peter Rahbæk Juels nærmeste allierede. Både SF, Enhedslisten og Radikale Venstre står til en mindre fremgang. Og specielt Radikale Venstre står - ifølge meningsmålingen - i en særdeles interessant position.

Partiet går fra 4,7 til 6,1 procent af stemmerne, men mere vigtigt er det, at den røde blok nu ikke længere kan samle flertal uden Radikale Venstre.

SF, Enhedslisten, Alternativet og Socialdemokratiet får tilsammen 46,3 procent af stemmerne, imens Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti står til 46,2 procent af stemmerne.

Dermed kan Radikale Venstre alene tippe magten fra rød til blå blok, hvis de ikke helliger sig deres normale legekammerater fra rød blok.

- Denne måling er fantastisk nyt for Susanne Crawley. For få måneder siden stod hun i en situation, hvor hun kunne risikere at blive overflødig for Peter Rahbæk Juel. Og selv om der er usikkerheder i målingen, kan hun nu ende med at sidde med alle kortene på hånden, siger Jakob Risbro.

- Spørgsmålet er så, om hun har is i maven og tør vente til november 2021 med at bekende kulør, eller om hun igen vil indgå en aftale med Socialdemokratiet om en rådmandspost inden da. Uanset hvad, så er eventuelle forhandlinger med Socialdemokratiet blevet noget lettere for Susanne Crawley, når man kigger på disse tal.

Du kan dykke ned i tallene nedenfor.