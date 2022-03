Smækfyldt med plastik: Havesakse og potteplanter ender i komposten

Med kampagnen håber de, at borgerne vil blive mere opmærksomme på at sortere deres affald, så hverken plastik eller metal ender i haveaffaldet.

- Vi er godt klar over, at der kommer meget haveaffald i plastposer, og det kan ske, at man kommer til at tabe plastposen ned i en komprimator. Så kontakt en af vores genbrugsvejledere, så de kan hjælpe, siger Finn Andersen.

Hverken landmanden eller Odense Renovation ønsker at se plastikken ude i naturen, hvor det ikke hører til.

- Vi vil meget gerne have kompost eller haveaffald til renovationen, så vi kan få lavet kompost ud af det og vi kan få næringsstofferne tilbage i kredsløbet. Men plastikken, den ønsker vi ikke, siger Jens Muurholm.

- Gør en ekstra indsats, inden I kører på genbrugspladsen og få de ting sorteret fra og smidt i de andre containere, siger Jens Muurholm.

Det tager op mod 100 år for plastik at omsætte sig i naturen. Inden du kører på genbrugspladsen næste gang, kan du altså hjælpe både naturen og landmanden, hvis du lige tjekker affaldssækken en ekstra gang.