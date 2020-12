Smattede og glatte: Kommune retter op på livsfarlige cykelstier

Bunkevis af våde og glatte blade har den seneste tid gjort livet farligt for odenseanske cyklister, når de med fødderne på pedalerne har bevæget sig rundt i byen.

Årsagen er en blanding af løvfald og store mængder regn - og at Odense Kommune på grund af en større politisk omprioritering ikke har været ude med fejemaskinen. Og det har resulteret i flere frustrerede og utrygge cyklister.

Nu har kommunen dog alligevel besluttet at feje cykelstierne fri af det glatte føre. Men det skulle være gjort for længe siden, lyder det fra Orla Vejle, der bor i Odense centrum.

- Det har været ganske livsfarligt at cykle. Havde der været nattefrost bare én gang, havde det været total umuligt at cykle. Så det er ikke et øjeblik for tidligt, siger han til TV 2 Fyn og hentyder til, at Odense skulle være cyklernes by.

- Det er noget svineri, at Odense Kommune ikke har gjort det noget før. Det hjælper ikke at passe ekstra på. Lige pludselig ligger du der bare.

Frygtlige historier

I byrådet er man blevet gjort opmærksom på problemet, men pengene skulle findes, før fejemaskinerne kunne sendes på gaden, forklarer by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

- Det sker først nu, fordi vi nu har vi vurderet, at det er farligt. Et flertal i byrådet havde lavet en besparelse på det her område, og det er en besparelse, der ikke har været helt gennemtænkt desværre, siger han til TV 2 Fyn.

- Vi har frygtelige historier om folk, der er kommet til skade, fordi det har været glat. Og det kan vi ikke stå model til.

Pengene er fundet i budgettet til snerydning, og det er derfor ikke en permanent løsning, fortæller rådmanden.

Tør cykle igen

Det glæder cyklisten Orla Vejle, at sikkerheden nu er blevet prioriteret og fejemaskinerne sat i sving.

- Nu tør jeg cykle her igen, siger han.

I næste uge vil rådmanden gå i dialog med By- og Kulturudvalget, så der kan findes en mere permanent løsning.

- Det har været en dum besparelse at gå ned fra seks til to fejninger om året, og vi må bare konstatere, at det er alt for lidt, siger Christoffer Lilleholt.