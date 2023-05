Smidt ud: Uden en praktikplads kan eleverne ikke fortsætte på deres erhvervsuddannelse

De tre elever på fotoet herover bliver om få uger smidt ud af deres erhvervsuddannelse til pædagogisk assistent sammen med flere af deres klassekammerater. De brænder for deres fag, men de kan ikke få en praktikplads.

- Det er mega nederen, fordi det er min drømmeuddannelse, ellers ville jeg ikke gå her, konstaterer en ærgerlig Amira Amalie Jørgensen.

Hun og hendes klassekammerater har sendt flere ansøgninger til fynske kommuner, der opretter elevpladser i deres institutioner til studerende på uddannelsen. Uden held.

- Selv om vi gør det godt i skolen og får gode karakterer, så bliver vi smidt ud. Det er ikke det samme i gymnasiet, hvor der skal mere til, før det sker, supplerer Anne Sofie Boye Jensen.

- Man står tilbage som et stort spøgsmålstegn. Hvad så nu? Spørger Line Dyrehave Lund Pedersen.



Gunna Funder Hansen, direktør for Social- og Sundhedsskolen i Odense, har ikke et positivt svar til de tre elever. Men hun har netop skrevet til samtlige fynske kommuner med en opfordring til at oprette flere pladser til eleverne fra uddannelsen til pædagogisk assistent.

- Det er et voldsomt nederlag for et ungt menneske, som har en drøm om at skulle ud og arbejde med mennesker, at vi nu må sende dem ud af uddannelsen. Det er også dybt problematisk for erhvervsuddannelserne, at vi sætter unge i gang, og de kvalificerer sig til et hovedforløb, men så vil ingen ansætte dem. Det kan på den lange bane betyde, at de holder op med at vælge vores uddannelser, siger direktøren.

Flere elever

Der mangler især elevpladser i år, fordi Undervisningsministeriet sidste år gav landets Social- og Sundhedsskoler lov til at optage flere elever på uddannelsen til pædagogisk assistent.