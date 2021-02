Smitten eksploderet i Vollsmose: Opfordrer alle elever og lærere til at blive testet

Det går den helt forkerte vej med smitten i Odense Kommune - ikke mindst bydelen Vollsmose.

Torsdag er incidenstallet, der viser antallet af smittede per 100.000 indbyggere, i bydelen steget til 743,7. For bare halvanden uge siden, den 15. februar, var tallet på 153,1.

Den voldsomme smittespredning får nu Odense Kommune til at sætte en række nye tiltag i gang. Mest markant er teststrategien.

For kommunen opfordrer alle elever og lærere på de to skoler i området - Abildgårdskolen og H. C. Andersen Skolen - til at blive testet for corona torsdag og fredag i denne uge.

Det er testbiler fra Region Sjælland, der kommer til Odense for at hjælpe, og torsdag bliver elever og lærere fra Abildgårdskolen testet.

- Test er det vigtigste greb, vi har til at få et overblik over smittespredningen, men også til at få isoleret borgerne, hvis de er smittet med covid-19, siger Rami Ezzeddine, der er leder af en nyoprettet Taskforce.

Taskforcen blev oprettet i mandags og består udover Rami Ezzeddine, der til dagligt er sikkerheds- og beredskabskoordinator, blandt andet af en skoleleder, børne- og ungelæger, en rehabiliteringsleder, gadeplansmedarbejdere og Boligsocialt Hus. Alle med et stort netvær og kendskab til området.

Derudover sørger kommunen for at informere og kommunikere til samfundet via nøglepersoner i Vollsmose.

- Vi gør meget ud af at fortælle smitten nu er tilbage igen efter første bølge. Men den her gang er risikoen for smittespredning større på grund af den britiske variant B117, fortæller Rami Ezzeddine.

Han og kollegaerne har blandt andet også besøgt samtlige dagligvarebutikker i området for at fortælle om smitten.

Udvikling som i Kolding

Mandag indkaldte Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), til et pressemøde for at advare mod den stigende smitte i kommunen. Udviklingen lignede præcis den man havde set i Kolding ugen inden, hvor smitten kom ud af kontrol og kommunen blev den hårdest ramte i hele landet.

Dengang var smittetrykket i Odense særligt stor i Odense M og Vollsmose. Men udviklingen er ikke vendt endnu og smittetallene er altså endnu højere.

I Odense Kommune som helhed er indicenstallet torsdag på 115,1.

Derudovervil man også sørge for at kommunikere ud til samfundet via det netværk, som kommunen har i Vollsmose.