Smitten hopper igen i Vollsmose

Mens der lørdag kun var én ny smittet det seneste døgn i Vollsmose-firkanten, så er smitten igen steget i bydelen.

Ifølge Odense Kommunes officielle tal fra søndag formiddag er der det seneste døgn fundet otte nye smittede.

Det betyder, at der den seneste uge er fundet 53 nye smittede. Det giver et incidenstal på 579,7 alene for Vollsmose-firkanten.

Hvad er incidenstal? Incidenstallet er en indikator, der viser antallet af registrerede smittede opgjort per 100.000 indbyggere i en bydel, kommune eller landsdel. Jo højere tallet er, jo mere udbredt er smitten i området. Incidenstallene kan få stor betydning for, hvilke dele af landet der får lov til at genåbne først. Har en kommune eller en bydel incidenstal på over 100, er der større risiko for, at den fortsat skal være lukket ned, selv om resten af samfundet kan genåbne. Se mere

Fredag lå incidenstallet i Vollsmose på 612,5, og lørdag var det tal faldet til 546,9.

Odenses incidenstal stiger en smule

I hele Odense Kommune er der fundet 33 nye smittede det seneste døgn. Det giver et smitte på 120,5 for hele kommunen, hvilket er en lille stigning i forhold til lørdag, hvor incidenstallet lå på 119,1.

Dykker man ned i kommunens officielle tal, er der fra uge 10 til uge 11 sket en fordobling af smittede i aldersgrupen 11 til 20 år. I uge 10 blev der fundet 28 nye smittede, mens tallet i uge 11 var 55.

Det samme gør sig gældende i aldersgruppen 31 til 40 år, hvor tallene er hendholdsvis 23 og 44 nye smittede.

I uge 11 blev der desuden fundet 21 nye smittede i aldersgruppen 61 til 70 år. Her var tallet i uge 10 nul. Det skal dog bemærkes, at tal kan være udeladt hvis der optræder mindre end fem personer i en given kategori, noterer Odense Kommune.

