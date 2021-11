Smittepressede sogne holder skansen

I Næsby Sogn er incidenstallet mandag 404,6 efter der de seneste syv dage er registreret 26 smittetilfælde.

Kriterier for smitte-tiltag

Fra den 1. september har Statens Serum Institut (SSI) anbefalet, at kommuner og sogne følger særlige smitteforebyggende tiltag, hvis smitten opfylder nogle fastlagte kriterier.

Således gælder følgende for sognene, at der foretages smitteforebyggende tiltag, hvis alle disse tre kriterier er opfyldt:

Der er mere end 1.000 smittede pr. 100.000 borgere (incidens).

Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de seneste syv dage.

Positivprocenten er på 3 procent eller mere.



Endnu opfylder ingen sogne i Odense de tre kriterier, men der er et par stykker som nærmer sig.



Udover at Næsby Sogn opfylder kriteriet for antallet af smittetilfælde, så opfylder Vollsmose Sogn to kriterier. Her er postivprocenten 4,3 og antallet af smittetilfælde de seneste syv dage er oppe på 29.

Til gengæld ligger Vollsmose Sogn langt fra det tredje kriterie om "mere end 1.000 smittede pr. 100.000 borgere". Her er incidenstallet 292,4.

De øvrige fem sogne i Odense, som opfylder mindst et af de tre kriterier er Dalum, Korsløkke, Bolbro, Paarup og Fredens Sogn.