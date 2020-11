Smittet med corona: Lars Christian Lilleholt udskrevet fra OUH

Mandag aften blev tidligere minister Lars Christian Lilleholt (V) indlagt på Odense Universitetshospital. Efter næsten en uge på sygehuset er han søndag formiddag blevet udskrevet.

- Efter nogle hårde dage har jeg det godt, omend jeg stadig er meget træt, skriver venstremanden på sin facebookprofil.

Lars Christian Lilleholt er nu gået i hjemmeisolation i soveværelset, og dermed endnu ikke rask. Heldigivis er han dog ikke så syg, at han fortsat behøver behandling på OUH.

Politikeren fik vejrtrækningsproblemer

Politikeren blev indlagt med hovedpine og brystsmerter i mandags, og en podning viste efterfølgende, at han var smittet med covid-19. Siden fik Lars Christian Lilleholt vejrtrækningsproblemer og blev behandlet med både ilt og Remdesivir.

- Pas godt på jer selv, for det er ikke for sjov at få corona. Tak til OUH for god behandling - vi har et sundhedsvæsen i verdensklasse, skriver Lars Christian Lilleholt på Facebook.

Lars Christian Lilleholt var energi-, forsynings- og klimaminister fra 2015 til 2019, og han er nu Venstres forsvarsordfører.