Smittetal eksploderet på Odense-skole

Antallet af smittede med coronavirus på UCL i Odense er steget fra 14 til 30 siden onsdag.

Søndag blev en af de lærerstuderende testet positiv for coronavirus, og onsdag var i alt 14 registrerede smittet med covid-19. Torsdag er tallet altså steget til 30 smittede.

- Det er rigtig alvorligt. Jeg er meget ked af det på de smittedes vegne, og jeg synes, at det er en meget, meget uheldig udvikling, siger Jens Mejer Pedersen, der er rektor på UCL.

Skolen har hjemsendt knap 200 elever, der ikke må vende tilbage til skolen, før de to gange er blevet testet negativ for coronavirus.

Én af dem er Aleksander Høier, der er lærerstuderende.

- Det er selvfølgelig megaærgerligt for dem, der er smittet, og jeg håber, jeg ikke selv er smittet. Det betyder bare, at vi fortsat er nødt til at holde afstand og spritte hænder. Vores bedsteforældre blev kaldt i krig, og vi skal sidde i en sofa. Jeg tror, det går, siger den kommende skolelærer.

Rektoren fortæller, at alle 30 smittede er fra læreruddannelsen.

- Så hele læreruddannelsen er hjemsendt og modtager online-undervisning, uanset om de har været i kontakt med de smittede eller ej. Det er et forsøg fra os på at forhindre yderligere smittespredning, siger Jens Mejer Pedersen.

Rektor påtager sig ansvaret

I lyset af den seneste udvikling af coronaviruspandemien havde skolen aflyst en række intro-arrangementer de mange nye studerende, der er startet i de seneste uger.

Alligevel har der været flere tilfælde af begivenheder, der ikke har været helt i tråd med retningslinjerne. Blandt andet det, du kan se på billedet her:

En samarbejdsøvelse under introforløbet på læreruddannelsen på UCL. Hele uddannelsen er nu hjemsendt.

Disse episoder påtager rektoren sig ansvaret for.

- Det er vores ansvar og i sidste instans mit ansvar. Vi har forsøgt at lave nogle strammere retningslinjer og aftaler med tutorerne om, hvad der var ok og hvad der ikke var, og langt de fleste er lykkedes rigtig godt. Men der er også nogle, der ikke er. Og det er i sidste ende vores ansvar, at der har fundet episoder sted, som kan have ført til smittespredning, siger Jens Mejer Pedersen.

Eksemplet på en samarbejdsøvelse som den på billedet kalder rektoren 'uegnet'.

- De står for tæt. Det er ikke en øvelse, der egner sig til den her situation med risiko for smittespredning, siger Jens Mejer Pedersen.

Unge smittes oftere

Tal fra Statens Serum Institut (SSI) har vist, at det primært har været den yngre del af befolkningen, som er blevet smittet med coronavirus de seneste uger.

Blandt de knap 2.000 registrerede smittetilfælde fra midten af juli og til midten af august står folk i 20'erne for mere end en femtedel.

Generelt har de 10-29-årige været overrepræsenteret i statistikkerne, hvilket har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at melde ud, at de var "meget opmærksomme på målgruppen", og Sundhedsstyrelsen til at lave en pjece med gode råd til den yngre del af danskerne.

Alligevel er det gået galt flere steder, blandt andet på UCL i Odense.

Derfor har de i disse dage en testbil fra Ambulance Syd holdende ved skolen.

- Det er vi rigtig glade for, og køen er meget lang. Der er rigtig mange bekymrede medarbejdere og studerende, som nu får chancen for at blive testet, siger UCL-rektor Jens Mejer Pedersen.

Køen for at blive testet var lang torsdag formiddag. Foto: Ole Holbech