Live: Smittetrykket stiger igen - indkalder til pressemøde om situationen i Vollsmose

For fjerde dag i træk er incidenstallet i Vollsmose steget.

Derfor indkalder Odense Kommune til pressemøde om situationen på Abildgårdskolen klokken 16.30.

Med på pressemødet er borgmester Peter Rahbæk Juel (S), stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen og sikkerheds- og beredskabskoordinator Rami Ezzeddine.

Tirsdag oplyste Statens Serum Institut, at incidenstallet, der viser antal smittede per 100.000 indbyggere, er nået 820. Mandag lå det på 776,6.

Højeste smitte i hele landet

Til sammenligning ligger det gennemsnitlige incidenstal i alle danske kommuner på 60, og Vollsmose er derfor ubestridt det sted i Danmark, hvor smitten i skrivende stund er størst.

På pressemødet vil Odense Kommunes kommende indsatser i bydelen blive offentliggjort.

Tidligere tirsdag gjorde statsminister Mette Frederiksen (S) det klart, at hun er meget åben for at drøfte, hvordan alle borgere i Vollsmose bliver testet - selv dem, der ikke frivilligt ønsker det. Hun ønskede dog ikke at uddybe, hvordan det skulle ske.