Smitteudbrud i Vollsmose: - Det er ret alvorligt

Siden sidste uge er antallet af smittede med covid-19 steget over hele Fyn, men særligt i den odenseanske bydel Vollsmose har der været en markant stigning. Incidenstallet gået fra 667,2 mandag til 853,1 tirsdag.

Og det er bekymrende, lyder det fra Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

- Det er et ret alvorligt smitteudbrud, når vi kan se, at der er så mange nye smittede på bare ét døgn i en enkelt bydel, siger han.

Vi ved generelt, at i boligområder, hvor man bor tæt sammen, og hvor der bor mange i lejlighederne, kan det gå rigtig stærkt Peter Rahbæk Juel (S), borgmester i Odense Kommune

Flere smittes i tæt beboelse

Det er ikke til at sige, hvad den konkrete årsag til smitteudbruddet er.

- Vi ved generelt, at i boligområder, hvor man bor tæt sammen, og hvor der bor mange i lejlighederne, kan det gå rigtig stærkt. Det har vi set i andre boligområder i Danmark, og derfor er vi også i tæt samarbejde med de kommuner, der har boligområder af den her karakter, siger Peter Rahbæk Juel.

Hvad er incidenstal? Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. For overvågning af covid-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden. Kilde: Statens Serum Institut Se mere

Vollsmose har tidligere været genstand for et skærpet fokus på grund af høje smittetal, og Odense Kommune arbejder på at bremse smitten ved blandt andet at oversætte sundhedsanbefalingerne til andre sprog.

- Gennem flere uger har vi haft ekstraordinære indsatser i Vollsmose, hvor vi har kommunikeret på forskellige sprog både i tekst og lyd. Der har været massiv testindsat i området, hvilket der også er i denne uge, siger borgmesteren og understreger, at det er de samme indsatser som i resten af landet, så som afstand, selvisolation og afspritning.

Det går op og ned

Selvom smitten er steget så markant siden mandag, har der været en effekt af de tiltag, der tidligere er blevet sat ind.

- Tallet er faldet over en række døgn i Vollsmose, og så er det steget igen på det seneste. Så det går lidt op og ned, og derfor er situationen også ret alvorlig, for vi skal ikke have mange af de stigninger, før vi kommer tilbage på de smittetal, vi så i Vollsmose for et par uger tilbage. Men det, der har den største effekt, er den adfærd, vi hver især har, understreger Peter Rahbæk Juel.

Udover kommunikation på flere forskellige sprog, har borgmesteren skrevet til trossamfundene, foreninger og nøglepersoner i Vollsmose for at gøre dem opmærksomme på alvoren ved smitteudbruddet.

- Der er håb om, at hvis alle gode kræfter hjælper hinanden, så kan vi få presset det tal ned både i Vollsmose og resten af Odense.