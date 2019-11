Snart åbner Odenses første emballagefri butik: - Det er mit bidrag til en bedre planet

Ris, pasta, bønner, nudler og krydderier er nogle af de produkter, som fynboerne fra 1. februar næste år kan købe, når den emballagefri butik Silo Marked åbner på Nørregade 30 i Odense.

Men i modsætning til de traditionelle supermarkeder, hvor varerne er pakket ind i emballage - oftest plastik - og hvor kunderne kan købe en plastikpose til at fragte varerne hjem, skal kunderne i Silo Marked selv have bøtter med, som produkterne kan fyldes i. Der kan heller ikke købes plastikposer ved kassen.

Det er konceptet i Cristiana Cardosos kommende butik i Odense, som er hendes personlige bidrag i den grønne omstilling.

- Jeg er meget passioneret omkring miljø og bæredygtighed, så den her butik er min måde at bidrage til at have en bedre planet, siger Cristiana Cardoso, der, som navnet antyder, er født og opvokset i Portugal, men nu bor i Odense.

I Danmark er der allerede lignende butikker i både København og Aarhus, og Cristiana Cardoso følte, at der manglede sådan et tilbud i Odense, og så begyndte ideen at vokse.

- Ideen kom ikke med det samme, men jeg sagde til mig selv, at det måske kunne være en god ide at åbne en emballagefri butik, for der er ikke nogen i Odense, og mennesker efterspørger det. Jeg lavede lidt undersøgelser om, hvad det kræver, og så voksede ideen, forklarer hun.

Har startet indsamling

Cristiana Cardoso har allerede modtaget støtte i form af EU-midler, men der mangler stadig 70.000 kroner, der skal bruges på at købe “siloer” - beholdere - til at opbevare de emballagefri produkter i.

Derfor har hun startet en crowdfunding indsamling, hvor folk kan donere penge til projektet.

- Jeg er ikke sikker på, om det er muligt, men jeg er positiv, og jeg tror, jeg når målet, siger Cristiana Cardoso.

Et spørgsmål om værdier og prioritering

De 70.000 kroner er dog ikke afgørende for, om butikken åbner eller ej den 1. februar næste år, forsikrer Cristiana Cardoso.

Og når butikken er åbnet, skal kunderne vænne sig til en anderledes indkøbsoplevelse, hvor de selv skal have bøtter med.

- Det er ikke så nemt som i et almindeligt supermarked, men det handler om værdier og prioritering. Så det er en personlig beslutning, som at vælge mellem at cykle eller køre i bil, siger hun.

Stor interesse for ny butik

På Facebook har Cristiana Cardoso allerede fået flere positive tilkendegivelser fra folk, som ser frem til at butikken åbner.

Og på gågaden i Odense er der også opbakning fra flere handlende - blandt andet Augusta Gydelund Møller fra Odense.

- Jeg kunne sagtens finde på at bruge det. Jeg synes, det er rart at se, at folk går mere op i, at man ikke køber 50 plastikposer og hele tiden smider emballage ud. Det ville jeg synes var fantastisk, siger hun.

Silo Marked åbner 1. februar på Nørregade 30 i Odense.