Snart bliver det endnu dyrere at have tv-pakke

Der er dårligt nyt til fynboer med tv-pakker.

Fra nytår er der endnu en prisstigning på vej. Regeringen vil indføre en ny momstype, som rammer tv-udbydere.

En lovændring betyder, at en gennemsnitlig tv-pakke vil stige med 15-20 kroner om måneden, vurderer Skatteministeriet.

Det vil ramme antenneforeninger ekstra hårdt, fordi den kommer med kort varsel, og derfor var de søndag indkaldt til krisemøde i Odense.

- Jeg håber, at politikerne på Christiansborg lytter til udfaldet af stormødet, siger Lars Knudsen, der er direktør i Glentevejens Antennelaug.

- Om lidt når november er overstået, skal vi sende regninger ud i januar, som er 15-21 kroner dyrere, end de plejer at være, fortæller han.

Prisstigningerne kommer, kort efter at flere tv-distributører også har varslet prisstigninger, heriblandt Yousee, Norlys og Waoo.

Det eneste fynske folketingsmedlem, der sidder i Skatteudvalget, er Thomas Skriver Jensen (S).

- For at være på linje med EU-lovgivningen er vi nødt til at gennemføre den omtalte moms. Vi arbejder benhårdt på at finde løsninger for dem, som vil blive særlig hårdt ramt på pengepungen, skriver han i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.