Da hundeejer Flemming Malmkvist luftede niårige Snehvide mandag morgen, blev han mødt af en slem overraskelse.

Efter de kom hjem til bopælen i Næsby, var Snehvide ikke, som hun plejer at være, fortæller hundeejeren.

- Det lignede, hun var fuld. Hun gik ind i væggen, hendes hjerte bankede meget kraftigt, og hun savlede, siger Flemming Malmkvist og tilføjer, at Snehvides tilstand skyldtes, at hun havde slikket på en aflagt nikotinpose.

Flemming Malmkvist har mandag taget fri fra arbejde for at tage sig af Snehvide, der er en blanding af en russisk slædehund og en golden retriever.

- Hun ryster stadig og har hængt meget på mig i dag, lyder det.

Efter et besøg hos dyrelægen er Snehvide nu på såkaldt aktiv kulkur, der skal hjælpe hende med at blive rask.

Flemming Malmkvist opfordrer nu andre hundeejere til at have et vågent øje på nikotinposer i naturen. Ifølge ham er det heldigt, at Snehvide vejer 35 kilo, så hun havde noget at stå imod med.

- Det kunne være endt fatalt, konstaterer Flemming Malmkvist, der påpeger, at Snehvide har været "meget heldig".

- Tænk dig nu om, inden du smider nikotinposer i naturen. Har du lyst til at være det slags menneske?

I en rapport fra DTU Sustain for Miljøstyrelsen fremgår det, at omkring 5,3 millioner brugte nikotinposer hvert år ender i naturen.