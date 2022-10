Snydt af kartel: Odense Kommune sagsøger lastbilgiganter for over 50 millioner kroner

- I stedet for at have aftalt priser, burde disse producenter have konkurreret mod hinanden. Også når det kommer til forbedringer af miljøet, skrev Margrethe Vestager i en pressemeddelelse i 2017.

Københavns Kommune har opgjort deres tab til 75,5 millioner kroner, mens tabet i Odense ifølge TV 2 Fyns oplysninger er opgjort til over 50 millioner kroner.

Trine Høj Andersen, der er chefjurist i Teknik- og Miljøforvaltningen i København, oplyser til TV 2 Lorry, at sagen i øjeblikket kører ved Sø- og Handelsretten.

Odense Kommunes økonomiudvalg drøfter onsdag søgsmålet som en lukket sag på dagsordenen.

Lastbilsfirmaer klar til kamp

Sagen mod lastbilsproducenterne er meget omfattende og kan trække ud i årevis. Kommunerne skal nemlig dokumentere alle de tab, de har lidt for mellem 11 og 25 år siden.

I Københavns Kommune bliver opgaven i et notat beskrevet som både kompleks og særdeles omfangsrig.

Samtidig kæmper lastbilproducenterne med næb og klør for ikke at tabe sagen. Ifølge notatet fra Københavns Kommune har ”karteldeltagerne bestridt stort set alle forhold, fra formalitetsindsigelser om opfyldelse af retsplejelovens bestemmelser til indsigelser vedrørende sagsøgergruppens dokumentation for tab.”

Ifølge et notat fra Aarhus Kommune ventes der først at falde dom i sagen i 2024 eller 2025.

TV 2 Lorry har forsøgt at få en kommentar fra de sagsøgte firmaer, men de ønsker ikke at udtale sig i sagen.

Tidligere på året var tre chefer fra fynske vejstribefirmaer i risiko for at blive idømt fængselsstraffe for karteldannelse, men efter retssagen slap de tre chefer for at ende bag tremmer.