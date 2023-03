Social dumping på fjernvarmeværk: Polsk stilladsfirma brød både sikkerhedsregler og overenskomst

Kommunalt ejede selskaber som for eksempel Odense Havn, Odense Letbane og Fjernvarme Fyn er via kommunens ejerpolitik forpligtet til at overholde Odense Byråds arbejdsklausuler og sociale klausuler i den foreliggende form.

Men alligevel er der eksempler på, at arbejdsklausulerne bliver overtrådt på kommunale projekter. I 2020 blev det afsløret, at udenlandsk arbejdskraft på Odense Letbane fik alt for lidt i løn. Det fik politikere i Odense Byråd til at reagere skarpt.

- Det er dybt kritisk, at nogen prøver at snyde os ved at snyde med løn og arbejdsvilkår. Det skal der sættes benhårdt ind over for. Det er også derfor vi har brugt sociale klausuler og kædeansvar, og det er derfor, vi har krævet, at der en kontrolindsats ved Odense Letbane, sagde borgmesteren i januar 2020.

- Jeg synes, at det er noget forbandet svineri, at man vil snyde nogle arbejdere og samfundet på den her måde, lød det byrådsmedlem Brian Dybro (SF)

I en anden sag i 2017 afdækkede kontrolenheden, at rengøringskoncernen Forenede Service havde underbetalt sine medarbejdere, der gjorde rent i 180 kommunale daginstitutioner. Koncernen betalte en bod på 280.000 kroner, og kommunen hjemtog siden rengøringen.

- Går den, så går den

Trods den hårde retorik over for social dumping, er det ikke lykkedes Odense Kommune at komme fænomenet til livs i egne rækker.

Det skuffer Thomas Strømsholt, der er formand Stilladsarbejdernes Landsklub.

- Jeg er dybt skuffet. Odense Kommune har slået sig op på, at social dumping er noget, man ikke vil have. Men det rækker som regel ikke længere end til, at når man så selv står i situationen, så går den jo nok, hvis man ikke bliver opdaget, siger han.

Kris Østerdal, der er formand for Stilladsklubben Fyn, er også bekymret over, at underbetaling og brud på sikkerhedsreglerne kan finde sted i et selskab, der er kommunalt ejet.

- Hvis de her firmaer begynder at bygge ude i byen, det er der ingen, der kan konkurrere med. Det er i hvert fald ikke lønninger, jeg kan betale husleje med, siger han.

Fjernvarme-direktør: Jeg er da skuffet

Hos Fjernvarme Fyn erkender den administrerende direktør Jan Strømvig, at det ikke ser godt ud, at arbejdsklausulen ikke bliver overholdt i et kommunalt ejet selskab.

- Jeg er da skuffet over det. Jeg synes fra starten, at vi har haft en god dialog med vores hovedentreprenør Andritz. Vi har gjort dem opmærksom på, at de skal gøre det gældende for deres underleverandører, at der er de her krav. Og de nødt til at gøre noget for at leve op til det.

- Vi have håbet og regnet med, at så sætter man sig ind i tingene med en dansk rådgiver. Men det er da ærgerligt, at det skal komme dertil, for vi havde da gerne set, at man på forhånd havde sat sig ind i tingene, og leveret efter aftalen, siger Jan Strømvig.

Det har ikke været muligt at få et interview med den finske hovedentreprenør Andritz, men i en mail medgiver selskabet, at der er sket fejl hos nogle underentreprenører, hvilket er blevet konstateret af det advokatfirma, som Andritz har hyret til at stå for kontrollen.

"Det eksterne advokatfirma har i nogle tilfælde konkluderet, at på grund af misforståelser af de danske regler, har der været nogle uoverensstemmelser i forhold til de forhold, som underentreprenører har budt deres ansatte", skriver Andritz.

Selskabet tilføjer, at nogle af uregelmæssighederne allerede er blevet rettet op af underentreprenørerne, og Andritz er derudover i dialog med andre underleverandører og Fjernvarme Fyn for at sikre, at de resterende problemer bliver løst. De konkrete enkeltsager ønsker Andritz ikke at kommentere på.

Det har ikke været mulig at træffe det polske stilladsfirma Rusztowania Chrzanowski for en kommentar. Selskabet har ikke reageret på TV 2 Fyns og Fyens Stiftstidende henvendelse.

Stilladsarbejderne gennemførte fredag i sidste uge en blokade mod alle ind- og udgange ved Fjernvarme Fyn i Odense i protest mod, at nogle af deres udlandske kolleger på Fjernvarme Fyn ikke får overenskomstmæssig løn.