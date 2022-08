Socialdemokrat vil have højere folkepension: - Det bliver sværere og sværere for dem med lav indtægt

Her på TV 2 Fyn har vi hen over sommeren spurgt jer fynboer om, hvilke spørgsmål I synes skal med i testen.

Fredag har vi besøgt Finn Jensen fra Odense, som er en af dem, der har skrevet et forslag.

Hvad er vigtigst for dig at få svar på, når folketingsvalget kommer? Det har vi spurgt jer fynboer om på tv2fyn.dk, hvor I har kunne skrive forslag til, hvad der skal spørges om i kandidattesten, hvor du kan se, hvilke politikere der er mest enige med dig.

Kandidattesten er nemlig et af de mest afgørende faktorer, når vælgerne skal sætte krydset på valgdagen.

På vores hjemmeside har der hen over sommeren været afstemning blandt forslagene fra jer, og vi begynder at vide, hvilke spørgsmål der har en chance for at komme med i den endelige test på tv2fyn.dk.

Finn Jensen vil have mere i folkepension

Vi har fået en række spørgsmål, der kredser om, at offentlige ydelser bør hæves på grund af inflationen.

Finn Jensen er en af dem, der har skrevet et af disse spørgsmål.



Vil du ikke prøve at læse dit spørgsmål?

- Det jeg har skrevet er: Hvilket parti eller politiker vil helt konkret være med til at hæve/ændre folkepensionen, så den følger inflationen? Der er mange pensionister, der kun har deres folkepension, der får store problemer i fremtiden med de prisstigninger, vi ser nu, læser Finn Jensen.

Hvor meget går du op i, at andre ydelser bliver justeret op i forhold til inflationen?

- Ikke ret meget. Men selvfølgelig skal de jo også leve og have en ordentlig tilværelse fremover, så det hele må jo følge med op, siger han.

Finn Jensen er medlem af Socialdemokratiets lokalbestyrelse i Odense NØ, og derfor spurgte vi, om han føler, der er blevet gjort nok fra hans partis side de sidste år.

- Nej, vi har faktisk haft det oppe at vende nogle gange med folkepensionen, men det er som om, at man helst ikke vil røre ved det, fordi det jo er mange penge, staten skal betale ekstra. Men altså, de bliver nødt til at gøre noget. Simpelthen, siger Finn Jensen.

Hvor afgørende er det her spørgsmål for, hvor du sætter dit kryds, når der på et tidspunkt kommer valg?

- Jamen altså, jeg stemmer da nok på Socialdemokratiet, eller det gør jeg, men kommer der noget helt specielt fra et andet parti, kan man jo overveje, hvad man vil gøre, fordi det er jo trods alt min fremtid, det gælder rent pengemæssigt, siger Finn Jensen og fortsætter:

- Det bliver jo sværere og sværere for dem, der har den lave indtægt.

Her på TV 2 Fyn vil vi gerne have, at spørgsmålene er relevant for så mange som muligt, og derfor har vi samlet alle spørgsmål om offentlige ydelser og inflation i ét: