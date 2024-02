Socialdemokrat vil ikke smide skoleleder på porten

Både Venstre og Konservative var mandag aften på banen med ønske om, at de ville have indsat en midlertidig ledelse på Agedrup Skole i stedet for nuværende skoleleder Christian Gantzhorn Hovendal.

Men det bliver ikke med Socialdemokratiets mandat, lyder det fra medlem af Børn- og Ungeudvalget Mads Thomsen.

- Det af viser vi (at afsætte skolelederen, red.). Børnene og skolen har brug for ro til at arbejde med de besluttede tiltag. Og så afventer vi den eksterne undersøgelse af kulturen af forvaltningens arbejde med skolen, oplyser han i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.