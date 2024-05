Socialdemokrater er nysgerrige på at åbne akutskoler

Idéen om såkaldte akutskoler til børn i mistrivsel vækker nysgerrighed hos Socialdemokratiet i Odense.

Det fortæller Mads Thomsen (S), som er medlem af Børne- og Ungeudvalget i Odense Kommune.

Inspirationen kommer fra et af vores nabolande, der bruger akutskoler.

- Når man spørger nogle af dem, der er engagerede i det i Sverige, både de unge, forældre, pågældende lærere og pædagoger, er meldingerne faktisk positive. De siger selv, de bliver mødt med et helt andet syn, et positivt og ressourceorienteret syn. De får at vide, at de kan noget. Sådan et syn har de savnet, fortæller Mads Thomsen (S).

Akutskolerne tager elever ind kort tid ad gangen og prøver at bearbejde deres uhensigtsmæssige adfærd. Mads Thomsen understreger dog, at han går kritisk til idéen.

- Det er brandslukning. Hvis det virker, er det god brandslukning. Men der, hvor vi skal have fat i virkeligheden, det er jo i forebyggelsen.

- Der er nogle elever, der har brug for hjælp her og nu, og der kigger vi da på Sverige og følger det intenst, siger byrådsmedlemmet.