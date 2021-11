Socialdemokratiet vil bygge 400 familieboliger i Odense: Skal undgå 'københavnske tilstande'

Det skal ske for "at undgå ‘københavnske tilstande’, hvor lønmodtagere og unge familier må flytte ud af byen. Derfor skal der bygges flere almene familieboliger i Odense, som alle har råd til," lyder det blandt andet i udspillet.

Fire ud af fem vil have flere boliger

Som dokumentation for behovet henviser partiet blandt andet til en undersøgelse foretaget af firmaet A&B Analyse for Fagbladet Boligen.

Undersøgelsen, der er foretaget blandt 1.004 odenseanere mellem 18 og 80 år, viser blandt andet, at 82,8 procent af indbyggerne mener, at der bør bygges flere almene familieboliger i Odense. 69,8 procent giver udtryk for, at ventetiderne på almene boliger er for lange.