Søgsmål mod letbanen på vej - Claus vil bare have ro i sin lejlighed

- Du kan mærke vibrationerne. Du kan høre bumpende. De små hvin. De mærkeligste lyde, der kommer. Også klokken fem om morgenen. Det duer ikke.

Sådan siger Claus Jørgensen og ryster opgivende på hovedet.

Han og hustruen har boet i Odenses nye bydel i tre et halvt år. Det seneste halve år med den ene larmende testkørsel af letbanetogene efter den anden.

Allerhelst vil Claus Jørgensen have fjernet forstyrrelserne og ro i sin lejlighed. Han vil have tiden fra før testkørslerne tilbage, så ægteparret kan nyde at bo så bynært.

Men han tror ikke på, at det vil lykkes Odense Letbane at få bugt med generne, larmen og de rystelser, der kan mærkes op gennem bygningerne.

Derfor tager Claus Jørgensen sammen med andre borgere fat i et alternativ; de lægger sag an mod Odense Letbane. Når de ikke kan få ro, så vil de have erstatning.

- Min holdning er, at hvis ikke man løser problemet, så er det jo den eneste udvej, vi har.

- Altså hvis ikke man vil imødekomme de gener og de klager, som toget forårsager. Vi kan jo ikke gøre noget.

- Vi vil have nogen, der tager det alvorligt og får løst den situation, vi er havnet i, siger Claus Jørgensen.

- Vi er nødt til det

Hvor stor opbakningen er til at tage kampen op med Odense Letbane, blev afsløret onsdag aften, hvor der var indkaldt til borgermøde. Og Claus Jørgensen er ikke alene om frustrationen.

I Kulturmaskinens café var der samlet 50-60 borgere, som blev enige om at sagsøge Odense Letbane.

- Vi er nødt til det, siger Jesper Thingaard, ejer af en bed and breakfast.



Allerede inden borgermødet havde en stor gruppe borgere fundet fælles fodslag i en gruppe på Facebook. Her har de 198 medlemmer givet udtryk for, at de klar til handling.

Og borgerne er i sporet på det rigtige med et sagsanlæg. Før mødet sagde advokat Jacob Fabritius de Tengnagel fra Focus Advokater nemlig, at borgerne formentlig har en god sag. Han er specialist i sager, der vedrører fast ejendom.

Jacob Fabritius de Tengnagel ønsker ikke at udtale sig til tv, men John Hr. Hansen, som er initiativtager til borgermødet, siger til TV 2 Fyn, at de fremmødte blev delt op i grupper i forhold til, hvor de bor langs letbanens strækning.

- Det er så op til de enkelte grupper at lave et søgsmål, siger John Hr. Hansen, mens Jesper Thingaard tilføjer, at der er mange, der er berørt af det.

- Og jeg er en af dem. Jeg bor endda 50 meter fra letbaneskinnerne, og jeg kan mærke det til hverdag. Og om natten.

Huse slår revner

John Hr. Hansen fortæller, at der er folk, som oplever, at deres huse slår revner.

- De regner ikke med, at de får løst deres problemer, så vi vil gerne opfordre politikerne til at tage fat i Odense Letbane og sige: "Har I virkelig leveret det, som I har lovet os".

- Så vi lægger op til, at vi vil have en dialog med politikerne, fordi vi ikke er sikre på, at Odense Letbane melder rent flag overfor naboerne, siger John Hr. Hansen.

Jesper Thingaard er ikke sikker på, at penge kan være et plaster på såret og gøre ham glad.

- Det kan ikke redde mit helbred. Man kan mærke den stressbelastning, der styrer ens krop hvert tre et halvt minut, når man mærker et nyt tog. Det er for ofte at mærke det, og der kan komme sygdom ud af det, siger han.

Formand: - Vi arbejder intenst

TV 2 Fyn har spurgt Odense Letbanes bestyrelsesformand, Jesper Rasmussen, hvordan man stiller sig i forhold til, at der kan komme sagsanlæg fra borgere langs letbanen.

Til det svarer Jesper Rasmussen:

- Det er beklageligt, at det er kommet dertil. Man kan ikke vurdere det samlede lydbillede endnu.

- Vi arbejder intenst på at få afsluttet målingerne. Og der er ikke en klage, som vi ikke tager alvorligt.



Støjgener fra letbanetogene er ikke ukendt. I Tyskland og Østrig døjede borgere for år tilbage med massive støjgener.

I tyske München og Mainz gav borgerne letbanen tilnavnene "Donnerwalze" og "Rumpelbahn", fordi det lød som torden, når letbanen bragede og vibrerede henover skinnerne i gaderne.

Letbanen begynder at køre med passagerer den 28. maj.