Søn så gerne farens drabsmand havde sluppet billigere

21. oktober 2023 i krydset mellem Ejbygade og Kertemindevej i Odense blev en cyklist påkørt klokken 03.26. Det var Oliver Woznys far, Søren.

Retten har mandag slået fast, at Søren Bo Wozny kørte direkte over for rødt på sin cykel, mens den 22-årige kørte over for gult i sin bil.

Bilisten var påvirket af både det psykoaktive stof THC og havde Tramadol i blodet, kørte med en vinduesvisker, der ikke virkede, og flygtede fra gerningsstedet. Alligevel gar Oliver Wozny stor sympati med den 22-årige bilist, der blev idømt halvandet års fængsel tirsdag.