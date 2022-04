Sønderjyske - OB: Minut for minut

Når OB søndag klokken 14.00 møder Superligaens bundhold Sønderjyske på udebane er det med målet om at skaffe endnu en sejr.

For efter fire uafgjorte resultater og to nederlag i de seneste seks kampe lykkedes det sidste weekend for fynboerne at vinde med 2-1 over den direkte nedrykningskonkurrent fra FC Nordsjælland.