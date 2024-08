Søren Krogh har forklaring på bænket stortalent

For anden kamp i træk var Tobias Slotsager ikke med i OB’s startopstilling, og rygterne har svirret om en snarlig afgang for stortalentet.

Men inden dagens kamp mod Hvidovre IF forsøgte cheftræner Søren Krogh at male dem til ro.

-Så længe der ikke er sket andet, og det er den status, der er, så er det det, jeg regner med, sagde han til Viaplay.

Og så slog han fast, hvorfor Tobias Slotsager var på bænken:

- Det er på performance, og han har været syg i løbet af ugen.

Tidligere på sommeren kommenterede Slotsager selv rygterne:

- Der er OB, og det er jeg glad for, og vi er nødt til at få rykket op her. Jeg har en kontrakt med OB indtil næste sommer, sagde han til bold.dk.

Tobias Slotsager kom på banen med fire minutter tilbage af kampen mod Hvidovre.