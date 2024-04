Søren Krogh med alvorsord inden hjemmekamp

OB skal igen i kamp på den forheksede hjemmebane.

Denne gang er det en sejr over Hvidovre, der skal ophæve forbandelsen og skubbe nedrykningspladserne en smule væk.

- Vi er meget bevidste om den situation, vi står i. Hvis ikke vi forstår den, er vi et forkert sted. Men det handler om balance, så vi ikke går rundt med en frygt. Vi skal jagte det, der er foran os, i stedet for at kigge ned, så vi undgår at få frygten ind i truppen, siger cheftræner Søren Krogh til TV 2 Sport.

OB møder Hvidovre IF klokken 14.