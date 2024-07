Søren Krogh ser ingen grund til bekymring efter nedsabling

Lørdag middag tørnede OB og Vejle Boldklub sammen i den sidste træningskamp, inden klubberne tager hul på hver deres respektive ligasæson.

Kampen endte med et 5-2-nederlag til fynboerne, og selvom nogle vil argumentere for decideret en klasseforskel holdene imellem, er det faktisk ikke tilfældet, hvis man spørger OB's cheftræner Søren Krogh:

- Jeg står med sådan en underlig følelse, at man kan sige noget er godt, selvom man har tabt, siger han til klubbens hjemmeside og fortætter:

- Det er svært, fordi i dag synes jeg faktisk, at vi leverede en meget stærk præstation med et godt og ungt OB-hold. Vi leverede et stærkt udtryk og et stærkt presspil, og så blev vi straffet på omstillinger og nogle standardsituationer. Alt i alt er det med pil op, fordi der var kraft i de her drenge i dag. Jeg er ikke bekymret over noget.

Ifølge Søren Krogh skal der fremadrettet arbejdes med forsvaret, så holdet dæmmer op for de omstillinger, der skabes imod det.

Kampen bar præg af lukkethed for begge mandskaber, hvor både medier og fans var forment adgang til Vejle Stadion, men det mener cheftræneren er helt naturligt:

- Vi har turneringsstart om meget kort tid begge hold. Der er ikke nogen grund til at give noget væk, og det, synes jeg, er helt normal procedure i forhold til, at hvis man har noget ekstra i ærmet til første kamp, så vil man ikke vise det frem før tid, siger han.