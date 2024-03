Søren Papes død rammer Bendt Bendtsen - selv prøvet at falde om

Den tidligere Konservative formand Bendt Bendtsen har selv prøvet på egen krop, hvor hård politik kan være, fortæller han i et interview til TV 2 News søndag. Her fortæller han, at han selv gik af på grund af noget sygdom, som han ikke har talt så meget om.

I 2002 blev han opereret for sygdommen atrieflimren, som giver uregelmæssige hjerterytmer. For knap 15 år siden blev Bendt Bendtsen selv kørt væk i en ambulance, da han under et folketingsgruppemøde fik et ildebefindende. Det skete omtrent et halvt år efter, han havde forladt formandsposten.

- Jeg har selv prøvet det på egen krop (at blive slidt op, red.). Der er en regning at betale den dag, vi går ud ad døren, lyder det fra Bendt Bendtsen, der også har noteret sig, at der over en årrække er flere politikere, "der ikke kan klare mosten".