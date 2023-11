- Selvfølgelig påvirker det, men vi er også nød til at gå op i helikopteren og se, hvad betyder det her for byen.



Sådan sagde by- og kulturrådmand i Odense Kommune, Søren Windell (K), efter onsdag aftens borgermøde om fremtiden for Dyrskuepladsen i Odense.

Han slår fast, at Dyrskuepladsen er hele byens plads, og fremhæver sommerens besøg af Rammstein. Hør flere af politikerens pointer i videoen.