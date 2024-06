Sørens firma er totalt lammet efter fælt hackerangreb - kan ikke få sin data, før han betaler

Sikkerhedsfirmaet har derfor overtaget adgangen til alle data og har nu opgaven med at forsøge at redde kundernes data for så vidt muligt. Mod betaling.

Det ved Søren Luja Hansen godt, og han vil sådan set gerne betale for at få sin egen data reddet ud hos en tredjepart. En omkostning, som minimum vil koste virksomheden 14.000 kroner.

- Hvad er alternativet. Alt ligger på den server. Regnskaberne, alle vores dokumenter, alle vores e-mails og alt mit private ligger også på serveren, siger han.

Strid med forsikringen

Desværre for Søren Luja Hansen har han og flere andre ramte kunder været sendt bag i køen til at få deres data igen hos Dubex. Søren Luja Hansens forsikringsselskab vil nemlig ikke samarbejde med Dubex, da forsikringsselskabet har deres eget sikkerhedsfirma, som det vil bruge.

- Der er kun én bestemt partner som forsikringen vil arbejde med, og det vil ikke betale for en tredjeparts arbejde i den her sammenhæng. Derfor er vores data lige nu holdt som gidsel, kan man sige, i noget der pludselig går politik i mellem to parter. Medmindre vi selv laver en individuel aftale med Dubex og betaler, så kan der gå lang tid endnu, siger han.

Sidstnævnte aftale ender dog nok med at blive Søren Luja Hansens løsning, for at virksomheden kan komme hurtigt tilbage i drift, lyder det.

Ifølge Jacob Herbst, der er Chief Technical Officer i sikkerhedsfirmaet Dubex, som lige nu har adgangen til data, så er det her måden at gøre det på.

- Vi forsøger til en start at hjælpe IT-Hotellet. Det viser sig hurtigt, at det her angreb er voldsomt omfattende, og der ligger en stor opgave i at få de her data tilbage på et sikkert niveau, siger han.

Han tilføjer, at Dubex i disse dage forsøger at hjælpe de ramte kunder som Søren Luja Hansen en ad gangen.

- Vi står et sted, hvor det er svært for os at lave den her redning af data gratis. Det kan vi ikke. Derfor er det nødt til at foregå gennem individuelle aftaler med de enkelte kunder. Vi er en almindelig privat virksomhed, og hvis vi skal være sikre på at få betaling for vores arbejde i en situation, hvor IT-Hotellet er ramt som det er, så er vi nødt til at tage betaling hos den enkelte kunde, siger Jacob Herbst.