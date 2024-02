Sørens kritik gør indtryk - "urimelige" afgifter annulleres

Torsdag kunne vi på TV 2 Fyn fortælle om Søren Wiisbøll, der fik en opkrævning på 101 kroner for at parkere ved Odense Universitetshospital, selvom han efter en times søgen ikke havde fundet noget en ledig bås at parkere sin bil i.

Nu kommer afdelingschef for Bygningsdrift og –Service på OUH, Steen Reinholdt Sørensen, Søren Wiisbøll til undsætning. Til TV 2 Fyn fortæller afdelingschefen i et skriftligt svar, at han godt kan forstå frustrationen hos de borgere, som får en parkeringsopkrævning uden rent faktisk at parkere bilen.

"Det har aldrig været intentionen, at man skal betale for at køre rundt og lede efter en parkeringsplads, og derfor har vi også annulleret de opkrævninger, hvor patienter eller pårørende har cirkuleret rundt uden at parkere."

Steen Reinholdt Sørensen fortæller videre, at han opfordre dem, der har modtaget en opkrævning uden at parkere til at kontakte hospitalet på ouh.bds.parkering@rsyd.dk, og så vil opkrævningen blive annulleret.



Samtidig oplyser han, at det er aftalt med parkeringsleverandøren Apcoa, at den gratis parkeringsperiode udvides fra 45 minutter til 75 minutter, indtil det "vinterlige vejr er væk". Samtidig er man i dialog med SDU om at udvide parkeringsarealet ved de bygninger, SDU fraflytter.

"Mit bedste råd lige nu, hvis det er svært at finde parkering, er at tage et kig i p–huset, hvor der ofte er plads,” slutter afdelingschef for Bygningsdrift og –Service på OUH, Steen Reinholdt Sørensen.