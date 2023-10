Sørens søn overvældet af støtte

" Vi er fuldstændig overvældet af den støtte, vi har modtaget på min fars vegne."

Sådan skriver Oliver Wozny, der natten til lørdag mistede sin 57-årige far, der blev påkørt af en 21-årig narkopåvirket mand.

Flere fynske spillesteder har i dag æret Søren Wozny blandt andet på sociale medier - og det er Oliver Wozny glad for.

"Det betyder alverden, at de frivillige i Odense, har vist deres sympati og kærlighed, ikke mindst de fantastiske mennesker på Posten og Dexter, som har lagt lokale til min fars mindehøjtidelighed, med den perfekte stemning og sted til at samles om ham, og samtidigt udvist flot solidaritet på deres facebookside, ved at minde min far på deres profilbillede."