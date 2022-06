Søster-forening beklager og erkender fejl

Søstre mod vold og kontrol erkender nu over for Radio4, at den Odense-baserede forening har begået en række fejltrin.

Det sker efter en række afsløringer den seneste måned fra Radio4 og TV 2 Fyn.

Også overfor politikerne i Odense, har foreningen erkendt, at dens ageren har været problematisk i en række tilfælde.

- Alle de forhold, som vi opfatter som problematiske; pres og trusselspræget kommunikation, klage over en kritiker til vedkommendes arbejdsgiver, kontakt til ministeren desangående og så videre. De her ting, i bagklogskabens lys, er ikke noget, de ville gøre i dag, siger Enhedslistens gruppeformand i Odense Byråd, Reza Javid.

Og netop foreningens beklagelser og løfter om en mere professionel adfærd i fremtiden fik i sidste uge tilliden til at tippe i søstrenes favør i Odense Byråd. Her stemte et flertal på 17 ud af 29 for at fastholde støtten til foreningen.

Søstre mod vold og kontrol siger i det seneste skriftlige svar til Radio4, at foreningen har haft en aktivistisk tilgang, drevet af hjerteblod, og den har investeret mere end bare faglighed i foreningens arbejde.

- Men vi skal stadig agere professionelt. Vi er bevidste om, at det er noget, der kræver kontinuerlig opmærksomhed, og at det ikke nødvendigvis er noget, vi kan klare med kollegial supervision alene, siger direktør Maja Løvstrup.

Foreningen har blandt andet sat gang i udarbejdelsen af et adfærdskodeks, som skal mindske risikoen for, at foreningens chefer eller frivillige “handler i affekt”, som der står i foreningens svar til Radio4.

Betjent er ikke tilfreds

I svaret til Radio4 erkender Søstre mod vold og kontrol også, at fremfærden i sagen om den odenseanske politibetjent, Elvir Abaz var forkert. I dag, skriver foreningen, ville den hverken indgive klager over enkeltpersoner til politiet eller involvere ministre i klagen, som det var tilfældet med politiassistenten. Forud for et møde i november 2020 med daværende integrationsminister, Mattias Tesfaye, videresendte foreningen klagen, de havde indgivet over betjenten, til ministeren.

Fem dage senere blev Elvir Abaz indkaldt til en samtale med sin overordnede og fik at vide, at han ville blive flyttet fra Vollsmose. Elvir Abaz stiller sig i dag ikke tilfreds med foreningens løfte om ikke at gentage lignende adfærd.

- Jamen, hvis det skal betyde noget, skal de offentligt gå ud og undskylde, at de har bagvasket mig.

- Jeg betragter ikke deres svar til jer som en beklagelse. For mig virker det som en halv erkendelse, der handler om krisestyring, fordi foreningen er presset over, at medierne har afsløret, at de har truet og presset og bagvasket deres kritikere, siger han.

I klagen over betjenten skrev foreningen desuden, at Elvir Abaz satte foreningens frivillige i fare, men har ikke dokumenteret den påstand over for Radio4.

Foreningen siger i det skriftlige svar, at ”Kefa Abu Ras, (foreningens frivilligchef, red.) forsøgte at komme i dialog med politiassistenten på baggrund af hans facebookopslag i november 2020. Da han ikke ville tale med os, ringede vi til Fyns Politi, som opfordrede os til at sende en mail med vores bekymringer”.

Elvir Abaz giver dog ikke meget for Søstre mod vold og kontrols forsøg på at komme i dialog.

- Det er påfaldende, at Kefa Abu Ras skriver, hun vil i dialog med mig. For samme dag, hun skriver, kontakter man Mattias Tesfaye via foreningens rådgiver, Halima El Abbassi, som sidder i Søstre mod vold og kontrols advisory board. Her orienterer hun ministeren om, at jeg bliver politianmeldt, fordi jeg er efter Søstre mod vold og kontrol, og kvinderne frygter mig. Det fortæller noget om, hvor reelt deres ønske var om at indgå i dialog med mig.

Foreningen har tidligere afvist at have påvirket Elvir Abaz’ jobsituation, ligesom Mattias Tesfaye afviser at have blandet sig i personalesagen fra Fyns Politi.

Tidligere medlem har heller ikke modtaget nogen undskyldning

Radio4 har også fortalt om et tidligere medlem af foreningen, Heba Dirawi, som oplevede at få talrige sms’er hele døgnet fra Kefa Abu Ras efter et kritisk facebookopslag. Sms’er hun oplevede som truende og som indeholdt forsøg på at presse hende til at slette opslaget. Heller ikke hun har modtaget beklagelse eller undskyldning fra Søstre mod vold og kontrol.

- I starten ville foreningen ikke anerkende deres fejl. Men efter de (Kons. og Venstre, red.) begynder at snakke om at trække støtte fra dem, så vil de gerne undskylde. Men til hvem? Til Reza? Det skal de ikke gøre. Det er mig og de andre, der skal have undskyldning,” siger hun.

Kefa Abu Ras skriver i én af de mange beskeder til Heba Dirawi, at det tidligere medlem sætter foreningens andre frivillige i fare, og derfor er hun, (Kefa Abu Ras, red.), nu nødt til at gå til politiet. Radio4 har spurgt foreningen, hvordan Heba Dirawi konkret satte de frivillige i fare, men det har foreningen ikke dokumenteret.

Heba Dirawi er skuffet over, at Søstre mod vold og kontrol kun, ifølge hende, kommer med halvhjertede beklagelser. Hun vil derfor, ligesom Elvir Abaz, have foreningen til at komme med en offentlig undskyldning.

- Når man begår en fejl, så skal man sige undskyld. Hvis hun (Kefa Abu Ras, red.) ringer til mig og siger undskyld, så er der ingen der ved det, og ingen der anerkender, at foreningen har begået fejl. Men fordi jeg blev udstillet og truet, og alle ved det offentligt, så skal de også undskylde offentligt og anerkende deres fejl, siger Heba Dirawi.

Til Radio4 vil Søstre mod vold og kontrol ikke svare på spørgsmål om Heba Dirawi, fordi de så ville bryde deres tavshedspligt over for hende.

Forsker-trussel er offentligt beklaget

Én af dem, der dog har modtaget beklagelse over foreningens adfærd, er den anerkendte islamforsker, Jesper Petersen. Først benægtede Søstre mod vold og kontrol dog, at Kefa Abu Ras havde truet ham med en udskamningskampagne på sociale medier. Efterfølgende beklagede de, at han følte sig truet.

- Selvom der er forskellige opfattelser af, hvad der konkret er blevet sagt i samtalen mellem Kefa Abu Ras og Jesper Petersen, så hæfter vi os ved, at Jesper Petersen har haft en oplevelse af, at han er blevet truet og presset, og det har vi beklaget – og det gør vi stadig, siger foreningen i et skriftligt svar.

Jesper Petersen har tidligere udtalt til Radio4, at han er glad for, at foreningen anerkender, at der har været en trussel, og at han anser sagen for afsluttet.

Foreningens erkendelser af fejl har altså reddet stormen af i Odense for den omstridte forening. Men politikerne vil fortsat have øje på dens fremfærd. Det gælder blandt andet Reza Javid fra Enhedslisten.

- Hvis den her adfærd fortsætter, så vil vi ikke forlænge støtten til foreningen.