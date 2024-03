Søstre udsat for vold i årevis: Nu er sagen anket

I begyndelsen af februar blev Odense Kommune frifundet i en sag, om en mors vold mod fire døtre. Nu har døtrene anket sagen til Landsretten.

Sagen handler om, at der blev indsendt op mod 16 underretninger til kommunen fra 2005 og adskillige år frem. Men først i 2020 blev fire søstre fjernet fra deres mor, og det mener søstrene var en klar fejl fra kommunens side, hvorfor de rejste et erstatningskrav over for Odense Kommune på 300.000 kroner til hver.

Silje Andersen, der er den ene af søstrene er glad for at beslutningen om at anke nu er taget.

- Vores advokat har nogle vidner, han gerne vil have med i retten denne gang. Vidner fra Odense Kommune, som kan have ret stor betydning. Så nu ser vi frem til en vurdering af sagen igen.

Silje Andersen lægger dog ikke skjul på, at det er hårdt at sagen endnu ikke er lukket.

- Det er lidt en rutsjebanetur. Der har kørt retssag siden jeg var 18 år, så det fylder rigtig meget for os. Vi bruger meget tid og energi på det. Det er hårdt for os psykisk og giver ugentligt mareridt, siger hun og tilføjer.

- Vi har et formål, vi gør det for os selv og vi gør det for børn, der risikerer at sidde i samme situation. Det er relevant for flere end os.

Hvornår sagen skal for Landsretten vides ikke endnu.