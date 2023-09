Sognepræst i Tornbjerg venter på en forklaring

Tornbjerg Kirke er en af de nærmeste naboer til den skudepisode, der i går udspillede sig i Odense.

Det overrasker sognepræst Carsten Olav Christensen, at kriminalitet af den slags finder sted i området.

- Det er overraskende, at det foregår her. Det er et stille område med mange ældre mennesker.

Han venter nu spændt på mere information, der kan kaste mere lys over sagen.

- De fleste venter på en forklaring.

Skyderiet betød, at der i aftes blev aflyst et møde i kirken, men i dag er der igen almindelige tilstande hos kirken.

- Der er fuldstændig ro på, men vi venter da på en forklaring, siger Carsten Olav Christensen.