Solen vinder ikke over corona: Fynboerne bevarer fornuften

Indsatsleder i Fyns Politi Jesper Hollemann Bøg er på patrulje i Munke Mose. Selvom pinsesolen har stået højt på himlen og drevet fynboerne ud af deres indendørsskjul, har bødeblokken ligget trygt i lommen på politiet det meste af tiden. Under fem bøder er udskrevet i løbet af pinsedagene.

- Munke Mose er jo sådan et hotspot, hvor der ofte er rigtig mange mennesker. Så vi har tryghedsskabende patruljer, der kører rundt og vurderer, om folk overholder forbuddene. Men det virker fredeligt i dag, siger Jesper Hollemann Bøg, som ikke har en finger at sætte på fynboernes forsamlinger i parken.

Fodbolddriblinger, øl, musik og snak fylder stadig parken, men alle virker til at have respekt for reglen om maksimalt at være ti mennesker forsamlet og ikke komme for tæt på hinanden.

- Vi bliver ikke flere end fem

Kasper Asmussen og Stefan Juul står og sparker lidt til en bold og snakker om den netop afsluttede eksamen på studiet i erhvervsøkonomi. Ligesom en hvilken som helst anden sommerdag er de taget en tur i den populære park for at hygge sig med vennerne.

- Vi bliver ikke flere end fem. Altså vi kender flere hernede, men så må vi dele os lidt op efter, hvor mange der kommer, siger Kasper Asmussen, som har helt styr på afstandsreglerne.

- Ja, der er jo lige de regler der, vi skal tage højde for, men det er ikke noget, jeg går og tænker på i dagligdagen. Det er jo vores egen sikkerhed, men man har bare også nogle venner, man gerne vil se, forklarer Stefan Juul, som dog bakker kammeraten op i, at de ikke har planer om at samle sig flere end fem.

Jesper Hollemann Bøg er på tryghedspatrulje i Munke Mose for at sikre sig, at fynboerne overholder afstandsreglerne. Foto: Henrik Bisgaard

Hvis man er mange venner i flokken, der gerne vil være sammen i parken, skal der laves en skarp opdeling, så ikke flere en ti personer sidder sammen. Derfor holder politiet øje med, om større grupper begynder at smelte for meget sammen.

- Det er ret hurtigt at vurdere, hvor store grupperne er, men folk er rigtig gode til det og kender efterhånden reglerne. Så det er meget sjældent, at vi skal gøre noget ved det, og i så fald kommer vi langt med dialog, siger Jesper Hollemann Bøg.

Ros fra politidirektøren

Langt størstedelen kender reglerne. Og hvis det glipper lidt, så vejleder vi dem og får det løst på den måde, før vi udsteder en bøde. De har forståelse for det arbejde, vi skal udføre, og det er en fornøjelse at være hernede, når folk overholder det hele. Jesper Hollemann Bøg, indsatsleder i Fyns Politi

25 graders varme, Munke Mose, unge mennesker og covid-19 lyder umiddelbart som en cocktail, der hurtigt kan gå galt. Men med Jesper Hollemann Bøgs rundtur og erfaringerne fra de andre sommerdage i Odense, er der ingen bekymringer at spore hos politidirektør i Fyns Politi, Arne Gram.

- Vi har haft coronakrisen i et godt stykke tid, og det billede, vi står med efter krisen, er, at vi må rose fynboerne for at have været meget forsigtige og spillet efter alle reglerne, siger en glad politidirektør.

Siden coronaens udbrud i marts, har Fyns Politi udskrevet 72 bøder fordel på 14 hændelser. Og vejret ser ikke ud til at ændre på den statistik.

- I takt med det gode vejr, har vi faktisk fået mindre at se til. Det virker til, at fynboerne har indrettet sig, så vi fortsætter blot med at rådgive og gå i dialog med folk. Hvis det lille mindretal ikke opfører sig efter flertallets spilleregler, udsteder vi bøder, men det ser fint ud, siger Arne Gram.

Opmærksom på reglerne

Tilbage i Munke Mose er det primært unge mennesker, der har foldet sig ud på det grønne græs. I gruppen af erhvervsøkonomistuderende, er både Kasper Asmussen og Stefan Juul glade for at kunne hygge sig lidt i parken.

Vi bliver ikke flere end fem. Altså vi kender flere hernede, men så må vi dele os lidt op efter, hvor mange der kommer. Kasper Asmussen, studerende, Odense

- Nu har vi lige siddet i en lidt stram eksamensperiode, hvor vi har læst op, så der har vi ikke været så sociale. Så det er rart at se vennerne her, smiler Kasper Asmussen og sender bolden over til kammeraten.

Begge har lagt mærke til de såkaldte tryghedspatruljer, der går rundt i parken, men det gør dem ikke noget.

- At de er tilstede gør, at man er lidt mere opmærksom på reglerne. For man kan hurtigt blive flere og flere, så det er fint, at de holder øje, siger Stefan Juul og sender bolden tilbage igen.

Stefan Juul og Kasper Asmussen overholder coronareglerne, selvom vejret er i top og indbyder til øl med alle vennerne. Foto: Henrik Bisgaard

Ruten er ved at være slut for Jesper Hollemann Bøg, som fornemmer at reglerne er ved at blive hverdag for folk.

- Langt størstedelen kender reglerne. Og hvis det glipper lidt, så vejleder vi dem og får det løst på den måde, før vi udsteder en bøde. De har forståelse for det arbejde, vi skal udføre, og det er en fornøjelse at være hernede, når folk overholder reglerne, siger Jesper Hollemann Bøg og kører tilbage til politistationen med bødeblokken sikkert i lommen.

