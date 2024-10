Som lille bemærkede hendes forældre noget særligt - nu går Laura efter “næsten uopnåelig” drøm

- Det er jo en superintens periode, vi er gået ind i, fordi premieren allerede er i næste uge, fortæller Laura Stærke, der spiller en af de store roller i forestillingen Flashdance.

- Så de her dage er virkelig en vild slutspurt, og lige nu øver vi langt hen på aftenen hver dag for at nå at blive klar.

Men for den 22-årige teateraspirant er der intet at klage over - faktisk er det lige præcis aftener som denne, Laura Stærke drømmer om.

Næsten uopnåeligt

Allerede da hun var helt lille, stod det klart for hendes forældre, at Laura Stærke var vild med at performe.