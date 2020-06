Sort mands død udløser demonstration i Odense

I USA breder store optøjer og demonstrationer sig, som følge af den sorte amerikaner George Floyds død. Det blev markeret i København med en demonstration, hvor 4400 mennesker tilsluttede sig, og nu bliver det muligt at demonstrere i Odense.

3. juni skriver Odense sig på listen over byer, der demonstrerer for anti-racismebevægelsen "Black Lives Matter", når "Racismefri by - Odense for mangfoldighed" arrangerer en solidaritetsdemonstration på banegårdspladsen i Odense.

I USA er flere sorte døde i politiets varetægt, og George Floyds død har fået vreden mod politiet og racismedebatten til at blusse op i USA.

- Det er en støtte og opbakning til ofrene i USA og alle de mennesker, som er trætte af racisme og diskrimination, siger Lene Junker, der er talsperson for "Racismefri by - Odense for mangfoldighed."

Racisme i USA

George Floyd var en sort mand, der blev anholdt i USA, og under anholdelsen sad en amerikansk politibetjent med sit knæ på halsen af manden, der gentagne gange sagde, at han ikke kunne trække vejret. Efter 8 minutter og 46 sekunder i politiets varetægt døde han.

- Det var et brutalt politimord på en sort mand, som var gnisten, der satte rigtig mange i omdrejninger, som tænker, at det skal stoppes, fortæller Lene Junker, der er talsperson for Racismefri By - Odense for mangfoldighed.

I USA har demonstrationerne nærmest udviklet sig til en kamp mod politiet, hvor biler sættes i brand, og præsidenten Donald Trump har indsat militæret. Der er de seneste dage set flere eksempler på, at situationen eskalerer, blandt andet kørte en politibil ind i demonstranter.

Håber på officiel udmelding

"Racismefri by - Odense for mangfoldighed" besluttede i aftes at afholde solidaritetsdemonstrationen.

- Vi skal ikke sammenligne USA med Danmark, men det er jo sådan, at især efter Trump blev valgt, så har højrefløjen og racister fået vind i sejlene. Højrefløjens partier er også blevet stærke i Danmark, og derfor hænger det også sammen med vores hverdag, siger Lene Junker.

- I første omgang er demonstrationen for ofrene og minoriteterne, som vi viser vores medfølelse til, siger Lene Junker.

Hun håber dog også, at den danske regering vil tage stilling til urolighederne i USA.

- Det ville være rigtig godt, hvis den danske regering officielt kom med en udmelding, som viser medfølelse og sympati for ofrene, siger Lene Junker.

Flere byer i hele verden arrangerer også demonstration onsdag, hvor blandt andet også Aarhus er med. Demonstrationen i Odense kommer til at foregå på banegårdspladsen klokken 17.