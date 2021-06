Soumiya og vennerne er på vej: Børn fra Vollsmose inviteret til landskamp

- Jeg er spændt, og jeg er glad for at jeg har fået tilbuddet om at komme med, siger 14-årige Soumiya Djebara.

Hun spiller til dagligt på B1909’s U14-hold og har spillet fodbold de seneste otte år. Så det er en stor oplevelse at komme til landskamp, når man drømmer om at spille fodbold i fremtiden – og gerne på landsholdet.

- Jeg vil ikke bare give slip på fodbolden. Det er fedt bare at spille, fortæller Soumiya Djebara.

Vigtigt for udsatte unge

Det er UEFA, der står bag EM, som har inviteret børn og unge fra udsatte boligområder som for eksempel Vollsmose til landskampen.

Og i samarbejde med Get2Sport, der er Danmarks Idrætsforbund indsats for foreninger i udfordrede boligområder, kommer 24 børn nu til folkefest på stadion.

- Det er jo en fuldstændig fantastisk og helt unik mulighed, som børn og unge – også fra Vollsmose – de får, siger Kenneth Kongensgaard, der er projektkoordinator i Get2 Sport i Odense.

Og det er vigtigt, at børn og unge som Soumiya og hendes kammerater også få muligheder for at se en landskamp.